Телелюев Афанасий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Афанасий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: Телелюева ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телелюев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
11.12.1909

Сын: Телелюев Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Афанасьевна

Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Елизавета Степановна

Смерть
Неизвестно
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