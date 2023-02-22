Телелюев Афанасий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: Телелюева ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Телелюев Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
11.12.1909
Сын: Телелюев Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Афанасьевна
Мать ребёнка: Телелюева Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно