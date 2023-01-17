Телелюев Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Телелюев Афанасий Павлович

Мать: Телелюева Елизавета Степановна

Бракосочетание
11.02.1913

Жена: Телелюева Дарья Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Телелюев Александр Иванович

Мать ребёнка: Телелюева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
04.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Дарья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно
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