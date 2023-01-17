Телелюев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
11.02.1913
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1914
Сын: Телелюев Александр Иванович
Мать ребёнка: Телелюева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
14.12.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
04.02.1929
Рождение ребёнка
10.06.1932
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно