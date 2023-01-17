Телелюева Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телелюев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
11.12.1909

Сын: Телелюев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Афанасьевна

Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Афанасий Павлович

Смерть
Неизвестно
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