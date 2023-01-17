Телелюева Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Телелюев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
11.12.1909
Сын: Телелюев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Телелюев Афанасий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно