Бочкарёв Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Пётр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Бочкарёв Тимофей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1908

Жена: Бочкарёва Олимпиада Карповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Фёдор Карпович Солдатов - поручитель со стороны жениха и со стороны невесты.
Рождение ребёнка
15.01.1918

Сын: Бочкарёв Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Бочкарёва Олимпиада Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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