Бочкарёва (Станоткина) Олимпиада Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Станоткин Карп Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1908
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Фёдор Карпович Солдатов - поручитель со стороны жениха и со стороны невесты.
Рождение ребёнка
15.01.1918
Отец ребёнка: Бочкарёв Пётр Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно