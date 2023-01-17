Бочкарёва (Станоткина) Олимпиада Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Станоткина) Олимпиада Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1872 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Станоткин Карп Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1908

Муж: Бочкарёв Пётр Тимофеевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак Фёдор Карпович Солдатов - поручитель со стороны жениха и со стороны невесты.
Рождение ребёнка
15.01.1918

Сын: Бочкарёв Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Бочкарёв Пётр Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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