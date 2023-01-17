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Бочкарёв Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1918

Дата смерти

02.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918

Отец: Бочкарёв Пётр Тимофеевич

Мать: Бочкарёва Олимпиада Карповна

Работа или профессия
С 1942
Бригадир тракторной бригады | Место работы: Колхоз "Первое Мая" Должность: Бригадир тракторной бригады После демобилизации в 1942 году был бригадиром тракторной бригады.
Рождение ребёнка
03.06.1944

Сын: Бочкарёв Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С по 1942
Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Звание - рядовой. В 1942 году демобилизован с фронта.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист | Место работы: Колхоз "Первое Мая" Должность: Тракторист До войны был трактористом.
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
02.02.1984
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Умер 19(по Книге Памяти) или 2(по надгробной надписи).2.1984 года в селе Яман.
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