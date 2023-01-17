Бочкарёв Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1918
Дата смерти02.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1918
Работа или профессия
С 1942
Бригадир тракторной бригады | Место работы: Колхоз "Первое Мая" Должность: Бригадир тракторной бригады После демобилизации в 1942 году был бригадиром тракторной бригады.
Рождение ребёнка
03.06.1944
Сын: Бочкарёв Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С по 1942
Воинское звание: Рядовой Призван Илекским РВК. Звание - рядовой. В 1942 году демобилизован с фронта.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист | Место работы: Колхоз "Первое Мая" Должность: Тракторист До войны был трактористом.
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
02.02.1984
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Умер 19(по Книге Памяти) или 2(по надгробной надписи).2.1984 года в селе Яман.