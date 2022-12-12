Бочкарёв Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Бочкарёв Ерофей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1888

Дочь: Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Бочкарёва Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Бочкарёв Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Марина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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