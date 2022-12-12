Бочкарёв Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Бочкарёв Ерофей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1888
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Бочкарёва Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно