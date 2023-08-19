Мазанова (Жеглова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Жеглов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазанов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Мазанов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазанов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994