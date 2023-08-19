Мазанова (Жеглова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанова (Жеглова) Александра Андреевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1925

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Жеглов Андрей Иванович

Мать: Жеглова Пелагея Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазанов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Мазанов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазанов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазанов Николай Иванович

Смерть
1994
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