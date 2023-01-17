Жеглова (Бодунова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеглова (Бодунова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Тверская область, Бежецкий район

Дата рождения

30.10.1905

Дата смерти

28.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905

Отец: Бодунов Михаил

Мать: Бодунова Евдокия

Тверская область, Бежецкий район
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мазанова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Жеглов Андрей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1927

Дочь: Голанд Анна Андреевна

Отец ребёнка: Жеглов Андрей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1941

Сын: Жеглов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Жеглов Андрей Иванович

Ленинград
Смерть
28.09.1994
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище
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