Жеглова (Бодунова) Пелагея Михайловна
Место рожденияТверская область, Бежецкий район
Дата рождения30.10.1905
Дата смерти28.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905
Отец: Бодунов Михаил
Мать: Бодунова Евдокия
Тверская область, Бежецкий район
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мазанова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Жеглов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1927
Дочь: Голанд Анна Андреевна
Отец ребёнка: Жеглов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1941
Отец ребёнка: Жеглов Андрей Иванович
Ленинград
Смерть
28.09.1994
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище