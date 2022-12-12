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Жеглов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жеглов Иван Петрович

Мать: Жеглова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мазанова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Жеглова Пелагея Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1927

Дочь: Голанд Анна Андреевна

Мать ребёнка: Жеглова Пелагея Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1941

Сын: Жеглов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Жеглова Пелагея Михайловна

Ленинград
Смерть
16.06.1986
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище
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