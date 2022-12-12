Жеглов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти16.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жеглов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мазанова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Жеглова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
08.01.1927
Дочь: Голанд Анна Андреевна
Мать ребёнка: Жеглова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1941
Мать ребёнка: Жеглова Пелагея Михайловна
Ленинград
Смерть
16.06.1986
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище