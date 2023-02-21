Мазанов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазанова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазанов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мазанова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище