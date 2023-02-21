Мазанов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазанова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазанов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мазанова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазанова Александра Андреевна

Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище
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