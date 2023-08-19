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Сергеев Иосиф Анфимович

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

29.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сергеев Анфим

Мать: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1864

Жена: Сергеева Васса Мартынова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сергеев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сергеев Матвей Иосифович

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Сергеев Василий Иосифович

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Асташина Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1878

Сын: Сергеев Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1879

Дочь: Павлова Варвара Сергеева

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.08.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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