Сергеев Иосиф Анфимович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти29.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Сергеев Анфим
Мать: ?
Бракосочетание
09.?.1864
Жена: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
04.01.1873
Сын: Сергеев Василий Иосифович
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Асташина Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
02.02.1878
Сын: Сергеев Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
26.11.1879
Дочь: Павлова Варвара Сергеева
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Рождение ребёнка
17.01.1885
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Сергеева Васса Мартынова
Смерть
29.08.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область