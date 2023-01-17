Асташина (Сергеева) Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Сергеев Иосиф Анфимович
Мать: Сергеева Васса Сорокина
Дочь: Зиновия Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Сын: Асташин Федор Евстафьевич
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Феодосия Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Куликова Евгения Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Феодосия Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Сын: Асташин Прокофий Евстафьевич
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Тихонова Евдокия (Астафьевна)
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Акилина Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Прасковья Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Сын: Осташкин Вов Ефим (Астафьевич)
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Сын: Асташин Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич
Дочь: Анна Евстафьевна
Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич