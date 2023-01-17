Асташина (Сергеева) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташина (Сергеева) Анна Иосифовна

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сергеев Иосиф Анфимович

Мать: Сергеева Васса Сорокина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Зиновия Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1895

Муж: Асташин Евстафий Матвеевич

Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Асташин Федор Евстафьевич

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Феодосия Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Куликова Евгения Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1905

Дочь: Феодосия Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Асташин Прокофий Евстафьевич

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Тихонова Евдокия (Астафьевна)

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Акилина Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Прасковья Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Осташкин Вов Ефим (Астафьевич)

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1915

Сын: Асташин Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1917

Дочь: Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: Асташин Евстафий Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1917
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