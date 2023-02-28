Асташин Евстафий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1873
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Зиновия Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Жена: Асташина Анна Иосифовна
Сын: Асташин Федор Евстафьевич
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Евдокия Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Феодосия Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Куликова Евгения Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Феодосия Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Сын: Асташин Прокофий Евстафьевич
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Тихонова Евдокия (Астафьевна)
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Акилина Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Прасковья Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Сын: Осташкин Вов Ефим (Астафьевич)
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Сын: Асташин Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна
Дочь: Анна Евстафьевна
Мать ребёнка: Асташина Анна Иосифовна