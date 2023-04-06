Асташина (Сорокина) Макрина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсташина (Сорокина) Макрина Ивановна

Асташина (Сорокина) Макрина Ивановна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

15.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сорокин Иван Софронович

Мать: Мария Дмитриевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1869

Муж: Асташин Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сорокина Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1873

Сын: Асташин Евстафий Матвеевич

Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Коннова Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1878

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1880

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1883

Сын: Асташин Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
15.03.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close