Асташина (Сорокина) Макрина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти15.03.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Сорокин Иван Софронович
Мать: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
03.11.1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сорокина Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
13.09.1873
Сын: Асташин Евстафий Матвеевич
Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Коннова Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1878
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1880
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович
Рождение ребёнка
11.01.1883
Отец ребёнка: Асташин Матвей Степанович
Смерть
15.03.1906