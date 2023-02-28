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Асташин Ефим Матвеевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.01.1883

Дата смерти

20.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1883

Отец: Асташин Матвей Степанович

Мать: Асташина Макрина Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Асташина Ксения Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1910

Жена: Асташина Ксения Михаиловна

Рождение ребёнка
04.02.1912

Сын: Асташин Федосий Ефимович

Мать ребёнка: Асташина Ксения Михаиловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Путивльский 127-й пехотный полк , 3-я рота , рядовой
Смерть
20.04.1912
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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