Асташин Ефим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1883
Дата смерти20.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1883
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Асташина Ксения Михаиловна
Бракосочетание
22.?.1910
Рождение ребёнка
04.02.1912
Мать ребёнка: Асташина Ксения Михаиловна
Военная служба
Неизвестно
Путивльский 127-й пехотный полк , 3-я рота , рядовой
Смерть
20.04.1912