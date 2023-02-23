Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Орешина Агафья Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Асташина Макрина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1855

Сын: Сорокин Никита Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1862

Сын: Сорокин Аким Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Софронович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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