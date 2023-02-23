Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Орешина Агафья Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Асташина Макрина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович
Рождение ребёнка
09.09.1855
Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович
Рождение ребёнка
07.09.1862
Отец ребёнка: Сорокин Иван Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно