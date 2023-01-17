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Сергеева Васса Сорокина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

03.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Сорокин - Мартынов Яков Федорович

Мать: Сорокина - Мартынова Варвара Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1864

Муж: Сергеев Иосиф Анфимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сергеев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сергеев Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1873

Сын: Сергеев Василий Иосифович

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Асташина Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1878

Сын: Сергеев Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1879

Дочь: Павлова Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.12.1914
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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