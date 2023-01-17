Сергеева Васса Сорокина
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти03.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
09.11.1864
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
04.01.1873
Сын: Сергеев Василий Иосифович
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Асташина Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
02.02.1878
Сын: Сергеев Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
26.11.1879
Дочь: Павлова Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Рождение ребёнка
17.01.1885
Дочь: Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Сергеев Иосиф Анфимович
Смерть
03.12.1914