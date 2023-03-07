Сергеев Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сергеев Иосиф Анфимович
Мать: Сергеева Васса Сорокина
Бракосочетание
30.?.1884
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
23.04.1886
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
18.06.1888
Рождение ребёнка
17.08.1889
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
18.01.1893
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
21.01.1895
Рождение ребёнка
12.05.1897
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
21.09.1898
Сын: Сергеев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
17.03.1900
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
25.07.1901
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Сергеев Вов Илья Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)
Смерть
Неизвестно