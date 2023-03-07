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Сергеев Иван Иосифович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сергеев Иосиф Анфимович

Мать: Сергеева Васса Сорокина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1884

Жена: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Сергеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1889

Сын: Сергеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Сергеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1897

Сын: Сергеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Сын: Сергеев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Сергеев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1901

Сын: Сергеев Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Сергеев Вов Илья Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сергеев Никифор Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия (Ефимовна)

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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