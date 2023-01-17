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Сергеева Анастасия (Ефимовна)

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: Гликерия Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1884

Муж: Сергеев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Сергеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1889

Сын: Сергеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Сергеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1897

Сын: Сергеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Сын: Сергеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Сергеев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1901

Сын: Сергеев Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Сергеев Вов Илья Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Сергеев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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