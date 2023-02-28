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Павлова Варвара Сергеева

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1879

Отец: Сергеев Иосиф Анфимович

Мать: Сергеева Васса Сорокина

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1900

Муж: Павлов Филипп Афиногенович

Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Павлов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1907

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Павлов Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Павлов Вов Антон Филиппович

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Дочь: Нестерова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1914

Сын: Павлов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Павлова

Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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