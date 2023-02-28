Павлова Варвара Сергеева
Место рождения
Дата рождения26.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1879
Отец: Сергеев Иосиф Анфимович
Мать: Сергеева Васса Сорокина
Бракосочетание
29.10.1900
Рождение ребёнка
11.08.1901
Сын: Павлов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Рождение ребёнка
11.04.1907
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Рождение ребёнка
02.01.1909
Сын: Павлов Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Павлов Вов Антон Филиппович
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Рождение ребёнка
09.02.1912
Дочь: Нестерова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Рождение ребёнка
31.05.1914
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Павлова
Отец ребёнка: Павлов Филипп Афиногенович
Смерть
Неизвестно