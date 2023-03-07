Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Павлова

Александра Павлова

avatar

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Павлов Филипп Афиногенович

Мать: Павлова Варвара Сергеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close