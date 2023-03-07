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Александра Павлова
Александра Павлова
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Место рождения
Русские Зимницы
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Павлов Филипп Афиногенович
1880 г.р.
Мать
Павлова Варвара Сергеева
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Павлов Филипп Афиногенович
Мать:
Павлова Варвара Сергеева
Русские Зимницы
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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