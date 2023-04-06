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Сергеев Анфим

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

24.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Жилкина Матрена Сергеева

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сергеев Иосиф Анфимович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Иван Анфимович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Никифор Анфимович

Мать ребёнка: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.09.1896
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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