Сергеев Анфим
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти24.09.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Жилкина Матрена Сергеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Никифор Анфимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
24.09.1896