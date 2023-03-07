Сергеев Никифор Анфимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Анфим
Мать: ?
Бракосочетание
17.?.1870
Жена: Исаева Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.09.1871
Сын: Сергеев Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.01.1873
Дочь: Тарсакова Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
18.07.1875
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1878
Сын: Сергеев Степан Никифорович
Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна
Смерть
До 1879