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Сергеев Никифор Анфимович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Анфим

Мать: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1870

Жена: Исаева Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
11.09.1871

Сын: Сергеев Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1873

Дочь: Тарсакова Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1875

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1878

Сын: Сергеев Степан Никифорович

Мать ребёнка: Исаева Мария Афанасьевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1879
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