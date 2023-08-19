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Ефрем Тихонович

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

?.03.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1831

Отец: Тихон Герасимович

Мать: Екатерина Михайловна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Филипп Ефремович

Мать ребёнка: Матрена Ефремовна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Матрена Ефремовна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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