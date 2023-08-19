Ефрем Тихонович
Место рождения
Дата рождения?.03.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1831
Отец: Тихон Герасимович
Мать: Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Филипп Ефремович
Мать ребёнка: Матрена Ефремовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Матрена Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ефремовна
Смерть
Неизвестно