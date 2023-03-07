Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайловна

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Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1831

Сын: Ефрем Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Герасимович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Герасимович

Смерть
Неизвестно
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