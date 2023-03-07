Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1831
Сын: Ефрем Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Герасимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимофей Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Герасимович
Смерть
Неизвестно