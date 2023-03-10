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Тихон Герасимович

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Герасим Митрофанович

Мать: Дарья Степанова

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
?.03.1831

Сын: Ефрем Тихонович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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