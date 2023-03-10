Тихон Герасимович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Герасим Митрофанович
Мать: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
?.03.1831
Сын: Ефрем Тихонович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимофей Тихонович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно