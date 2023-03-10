Матрена Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Филипп Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Тихонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Тихонович
Смерть
Неизвестно