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Веревкин Аверьян Сидорович

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Место рождения

Минусинский район, село Каратуз

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Веревкин Сидор Петрович

Мать: Веревкина Евдокия Даниловна

Минусинский район, село Каратуз
Рождение ребёнка
1923

Сын: Веревкин Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Веревкина Агрофена

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Веревкина Олимпиада Аверьяновна

Мать ребёнка: не указана

Раскулачивание
24.11.1929
1899 г.р. Житель с. Каратуз, крестьянин, кулак. 24.11.1929 г. был осужден нарсудом за несдачу хлебных излишков на 1 год ИТЛ и 5 лет ссылки в Туруханский край. Семья в мае 1931 г. выслана в Томскую обл... Показать все
Рождение ребёнка
1930

Сын: Веревкин Иван Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

село Каратуз, минусинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веревкина Агрофена

Смерть
Неизвестно
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