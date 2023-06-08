Веревкин Аверьян Сидорович
Место рожденияМинусинский район, село Каратуз
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Минусинский район, село Каратуз
Рождение ребёнка
1923
Сын: Веревкин Иван Аверьянович
Мать ребёнка: Веревкина Агрофена
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Веревкина Олимпиада Аверьяновна
Мать ребёнка: не указана
Раскулачивание
24.11.1929
1899 г.р. Житель с. Каратуз, крестьянин, кулак. 24.11.1929 г. был осужден нарсудом за несдачу хлебных излишков на 1 год ИТЛ и 5 лет ссылки в Туруханский край. Семья в мае 1931 г. выслана в Томскую обл... Показать все
Рождение ребёнка
1930
Сын: Веревкин Иван Аверьянович
Мать ребёнка: не указана
село Каратуз, минусинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веревкина Агрофена
Смерть
Неизвестно