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Веревкина Агрофена

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Место рождения

Село Каратуз

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веревкин Аверьян Сидорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Веревкин Иван Аверьянович

Отец ребёнка: Веревкин Аверьян Сидорович

Раскулачивание
1930
Проживала в с. Каратузское ЗСК. Раскулачена в 1930, выслана в Томскую обл. с семьей: муж Аверьян Сидорович, 1899 г.р., дети Иван 1923 г.р., Олимпиада 1925 г.р., Иван (ещё один) 1930 г.р.
Смерть
Неизвестно

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