Веревкина Агрофена
Место рожденияСело Каратуз
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Веревкин Иван Аверьянович
Отец ребёнка: Веревкин Аверьян Сидорович
Раскулачивание
1930
Проживала в с. Каратузское ЗСК. Раскулачена в 1930, выслана в Томскую обл. с семьей: муж Аверьян Сидорович, 1899 г.р., дети Иван 1923 г.р., Олимпиада 1925 г.р., Иван (ещё один) 1930 г.р.
Смерть
Неизвестно