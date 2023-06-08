Веревкин Сидор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкин Сидор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Веревкин Исай Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Веревкин Аверьян Сидорович

Мать ребёнка: Веревкина Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Веревкин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Веревкина Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно

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