Веревкин Иван Аверьянович
Место рождениясело Каратуз, минусинский район
Дата рождения1930
Дата смерти30.10.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Веревкин Аверьян Сидорович
Мать: не указана
Смерть
30.10.1930
Раскулачивание
1931
Раскулачен в1930, выслан в Томскую обл., затем пос. Артемовск с семьей: жена Наталья, 1870 г.р., дети Алексей, 1897 г.р.(арестован по обвинению по ст. 58-2 УК РСФСР. Расстрелян 30.10.1930 по ст. 58-2)... Показать все