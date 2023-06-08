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Веревкин Иван Аверьянович

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Место рождения

село Каратуз, минусинский район

Дата рождения

1930

Дата смерти

30.10.1930

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Веревкин Аверьян Сидорович

Мать: не указана

Смерть
30.10.1930
Раскулачивание
1931
Раскулачен в1930, выслан в Томскую обл., затем пос. Артемовск с семьей: жена Наталья, 1870 г.р., дети Алексей, 1897 г.р.(арестован по обвинению по ст. 58-2 УК РСФСР. Расстрелян 30.10.1930 по ст. 58-2)... Показать все

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