Ульдяков Филипп Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Ульдяков Фёдор Константинович
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Феодосия Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ульдяков Моисей Филиппович
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Смерть
1825