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Ульдяков Филипп Фёдорович

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Ульдяков Фёдор Константинович

Мать: Марфа Петровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Феодосия Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ульдяков Моисей Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ульдяков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ульдяков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ульдяков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Смерть
1825
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