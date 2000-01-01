Ульдяков Яков Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ульдяков Филипп Фёдорович
Мать: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Улияна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Улияна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Дарья Архиповна
Смерть
1853