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Ульдяков Яков Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ульдяков Филипп Фёдорович

Мать: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ульдяков Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Улияна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Улияна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Дарья Архиповна

Смерть
1853
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