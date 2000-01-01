Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Феодосия Филипповна

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ульдяков Моисей Филиппович

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ульдяков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ульдяков Яков Филиппович

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ульдяков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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