Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Феодосия Филипповна
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ульдяков Моисей Филиппович
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Ульдяков Филипп Фёдорович
Смерть
Неизвестно