Ульдяков Фёдор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльдяков Фёдор Константинович

Ульдяков Фёдор Константинович

avatar

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Ульдяков Константин Иванович

Мать: ?

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Ульдяков Савелий Фёдорович

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ульдяков Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федосья Фёдоровна

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Смерть
1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close