Ульдяков Фёдор Константинович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Ульдяков Константин Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1746
Сын: Ульдяков Савелий Фёдорович
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ульдяков Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федосья Фёдоровна
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Смерть
1794