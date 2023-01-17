(Ульдякова) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Ульдяков Савелий Фёдорович
Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ульдяков Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович
Смерть
1789