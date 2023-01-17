(Ульдякова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ульдякова) Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Ульдяков Савелий Фёдорович

Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ульдяков Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ульдяков Фёдор Константинович

Смерть
1789
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