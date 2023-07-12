Морозов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Иван Севастьянович
Мать: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Пелагия Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
25.10.1908
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
?.12.1910
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Борисовна
Смерть
Неизвестно