Морозов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Иван Севастьянович

Мать: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Пелагия Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
?.12.1910

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Борисовна

Смерть
Неизвестно
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