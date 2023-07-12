(Самсонова) Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1904
Дочь: Пелагия Егоровна
Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1908
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1910
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно