(Самсонова) Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самсонова) Анастасия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1904

Дочь: Пелагия Егоровна

Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1910

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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