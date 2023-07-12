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Морозов Иван Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

06.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Морозов Севастьян Никонович

Мать: Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пулькина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Морозов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
19.09.1888

Сын: Морозов Федор Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Самсонова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Егор Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Михайловна

Смерть
06.02.1906