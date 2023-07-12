Морозов Иван Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти06.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Морозов Севастьян Никонович
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пулькина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1888
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Самсонова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Михайловна
Смерть
06.02.1906