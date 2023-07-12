(Гурьянова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурьянова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пулькина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Морозов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
19.09.1888

Сын: Морозов Федор Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Самсонова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Егор Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Севастьянович

Смерть
Неизвестно
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