(Гурьянова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пулькина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
19.09.1888
Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Самсонова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно