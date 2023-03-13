Баранова Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Седова Устинья
Отец ребёнка: Барановъ Афонасий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Барановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Барановъ Афонасий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Барановъ Афонасий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Барановъ Афонасий
Отец ребёнка: Барановъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Афонасий