Баранова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Седова Устинья

Отец ребёнка: Барановъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Барановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Барановъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Барановъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Барановъ Афонасий

Отец ребёнка: Барановъ Афонасий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Афонасий

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