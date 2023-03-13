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Барановъ Афонасий

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Барановъ Максимъ

Мать: Баранова Степанида Кондратьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна Андреева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Седова (Баранова) Устинья

Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Барановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Баранова) Федосья

Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Барановъ Афонасий

Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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