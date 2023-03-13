Барановъ Афонасий
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Барановъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Седова (Баранова) Устинья
Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Барановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Баранова) Федосья
Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Барановъ Афонасий
Мать ребёнка: Баранова Анна Андреева