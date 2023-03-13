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Баранова Степанида Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Максимъ

Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Баранова) Настасья

Отец ребёнка: Барановъ Максимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Безбородова (Баранова) Агафья

Отец ребёнка: Барановъ Максимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Барановъ Афонасий

Отец ребёнка: Барановъ Максимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Баранова) Меланья

Отец ребёнка: Барановъ Максимъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Баранова) Марина

Отец ребёнка: Барановъ Максимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Баранова) Наталья

Отец ребёнка: Барановъ Максимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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