Баранова Степанида Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Баранова) Настасья
Отец ребёнка: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Безбородова (Баранова) Агафья
Отец ребёнка: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Барановъ Афонасий
Отец ребёнка: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Баранова) Меланья
Отец ребёнка: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Баранова) Марина
Отец ребёнка: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Баранова) Наталья
Отец ребёнка: Барановъ Максимъ