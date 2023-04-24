Безбородова (Баранова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1737
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Барановъ Максимъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Безбородовъ Ананий
Отец ребёнка: Безбородовъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Назарова Марья
Отец ребёнка: Безбородовъ Нестеръ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Безбородовъ Нестеръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безбородовъ Нестеръ