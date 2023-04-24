Безбородова (Баранова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородова (Баранова) Агафья

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Барановъ Максимъ

Мать: Баранова Степанида Кондратьева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Безбородовъ Ананий

Отец ребёнка: Безбородовъ Нестеръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Назарова Марья

Отец ребёнка: Безбородовъ Нестеръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Безбородовъ Нестеръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбородовъ Нестеръ

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