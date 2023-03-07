Седова (Баранова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Баранова) Устинья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Барановъ Афонасий

Мать: Баранова Анна Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Седовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Седовъ Кузьма

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седовъ Степанъ

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