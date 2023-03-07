Седова (Баранова) Устинья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Барановъ Афонасий
Мать: Баранова Анна Андреева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Седовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Седовъ Кузьма
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седовъ Степанъ