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Седовъ Степанъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Седовъ Степанъ

Мать: Седова Дарья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Седова) Марфа

Мать ребёнка: Седова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова (Баранова) Устинья

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Седова) Федосья

Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Седовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Седова) Оксинья

Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Седовъ Кузьма

Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Седовъ Илья

Мать ребёнка: Седова Ефросинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Седова) Оксинья

Мать ребёнка: Седова Ефросинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Седова) Наталья

Мать ребёнка: Седова Ефросинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Седова) Марья

Мать ребёнка: Седова Ефросинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Седова) Дарья

Мать ребёнка: Седова Ефросинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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