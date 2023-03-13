Седовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Седовъ Степанъ
Мать: Седова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Седова) Марфа
Мать ребёнка: Седова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Седова) Федосья
Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Седовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Седова) Оксинья
Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Седовъ Кузьма
Мать ребёнка: Седова (Баранова) Устинья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Седовъ Илья
Мать ребёнка: Седова Ефросинья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Седова) Оксинья
Мать ребёнка: Седова Ефросинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Седова) Наталья
Мать ребёнка: Седова Ефросинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Седова) Марья
Мать ребёнка: Седова Ефросинья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Седова) Дарья
Мать ребёнка: Седова Ефросинья