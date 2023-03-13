Седова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Седовъ Илья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Седовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Седовъ Степанъ