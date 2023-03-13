Седова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Седовъ Илья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Седовъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седовъ Степанъ

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