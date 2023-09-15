Скуратова (Чернышова) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Чернышова) Елена Яковлевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Скуратов Василий Афанасьевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Петр Скуратов, Крестьянин 1857- , Василий Скуратов, Крестьянин 1861- , Павел Скуратов, Крестьянин 1859- , Семен Скуратов, Крестьянин 1860- Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1892

Дочь: Скуратова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Скуратов Василий Афанасьевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №88, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Скуратова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Скуратов Василий Афанасьевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1896

Сын: Скуратов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Скуратов Василий Афанасьевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №69, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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