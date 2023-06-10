Скуратова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892
Рождение, крещение: запись о рождении №88, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.10.1892
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Иван Павлов Скуратов [сын Павла Емелья... Показать все
Смерть
Неизвестно