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Скуратова Анастасия Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892

Отец: Скуратов Василий Афанасьевич

Мать: Скуратова (Чернышова) Елена Яковлевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №88, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.10.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Иван Павлов Скуратов [сын Павла Емелья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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